Українська розвідка пояснила, що відбувається в Брянській області рф

https://racurs.ua/ua/n180501-ukrayinska-rozvidka-poyasnyla-scho-vidbuvaietsya-v-bryanskiy-oblasti-rf.html

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України прокоментувало події 2 березня у селі Сушани Брянської області росії. Зі слів представника ГУР Андрія Юсова, подібні антипутінські інциденти, ймовірно, відбуватимуться на території країни-окупанта й надалі.

Юсов вважає, що деякі росіяни починають боротися з режимом диктатора володимира путіна.

Повномасштабне вторгнення рашистів і путіна спричинило поглиблення проблем всередині самої так званої російській федерації. Росія — це нестабільне утворення, всередині якого є величезна кількість складних невирішених питань, протиріч, конфліктів — міжрегіональних, міжетнічних, релігійних, соціальних, політичних та інших. І те, що сьогодні громадяни рф на певній території повстали для того, щоб повалити режим путіна, це власне закономірний розвиток після вторгнення в Україну, — заявив Юсов в ефірі національного телемарафону.

На думку представника ГУР, росія — це штучне утворення, тому не дивно, що подібні «повстання» трапляються. Юсов назвав події в Брянській області — початком звільнення рф і спокутування злочинів росії і путіна.

Він вважає, що подібні події зрештою стануть причиною трансформації і демократизації росії, знищення режиму путіна і притягненням злочинців до відповідальності.

Україна точно не відправляє в росію жодні ДРГ… Це абсолютно безсенсово туди заходити і щось там воювати проти цивільного населення. Це тільки росія може про це говорити і робити так. Україна до цього відношення немає, — вказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Також він додав, що в росії стає «все більше і більше» різних груп, які починають «поступово агресивно себе поводити щодо російської силової вертикалі».

Нагадаємо, 2 березня губернатор Брянської області рф, що межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль. Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони почали публікувати суперечливі дані, які потім спростовувала влада. Пізніше так званий «Русский добровольческий корпус» заявив, що не «українська ДРГ», а його воїни зайшли на територію рф 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом путіна.