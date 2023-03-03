"Бавовни" буде більше - ЗМІ дізналися, що у новому пакеті допомоги США

https://racurs.ua/ua/n180508-bavovny-bude-bilshe-zmi-diznalysya-scho-u-novomu-paketi-dopomogy-ssha.html

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3 березня Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

США матимуть ще один раунд допомоги. Він включатиме переважно боєприпаси, які будуть потрібні Україні для систем, які вони вже мають, наприклад, HIMARS, — повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Новий пакет допомоги від США на 400 млн дол. міститиме боєприпаси для РСЗВ HIMARS та БМП Bradley, повідомляє Reuters.

Як повідомили джерела агентства, пакет міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, боєприпаси для бойових машин Bradley, а також мостоукладачі для броньованих машин.

Обладнання фінансуватиметься шляхом президентських повноважень, у рамках яких Джо Байден може санкціонувати передачу товарів та послуг із запасів США без схвалення Конгресу.