ЗМІ опублікували нове відео з аеродрому у Мачулищах - на ньому дрон сів на ніс А-50У

https://racurs.ua/ua/n180521-zmi-opublikuvaly-nove-video-z-aerodromu-u-machulyschah-na-nomu-dron-siv-na-nis-a-50u.html

Ракурс

Низка Telegram-каналів опублікували нове відео з коптера, який сідає на російський радіолокаційний літак А-50У в Мачулищах, що поблизу Мінська.

Стверджується, що кадри зняв саме той коптер, який пошкодив літак уранці 26 лютого.

На відео можна бачити, як дрон залітає на військовий аеродром і сідає на носову частину літака. Відео обривається на моменті, коли дрон ударяється об корпус. Імовірно, цієї миті пролунав вибух.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише, що погода на відео збігається з погодою, яка була 26 лютого.

За інформацією незалежних білоруських ЗМІ, всі виконавці цієї спецоперації змогли прямо під носом фсб виїхати до третіх країн, забравши із собою флешки із записами з дронів.

Партизани розповідають, що на аеродромі працювали дві «пташки». Одна з відео сіла на фюзеляж літака та вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Друга — знімала цей процес, а за кілька хвилин — сама приземлилася на «тарілку» російського літака і вибухнула.

Історія питання

Уранці 26 лютого на околицях військового аеродрому 50-ї змішаної бази Військово-повітряних сил Білорусі у Мачулищах (Мінський район) місцеві жителі почули кілька вибухів. За інформацією BYPOL, вони стали результатом атаки дрона білоруських партизанів на російський військовий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО) А-50. Як заявив керівник об'єднання колишніх силовиків Олександр Азаров, літак, який брав участь у коригуванні російських ракетних ударів територією України, був пошкоджений і «літати вже не зможе».

Після цього з’явилися повідомлення про те, що на кордоні посилили прикордонний контроль, а в розшук оголосили вихідця з Криму, якого називають причетним до цього інциденту. Крім того, у Білорусі почали перевіряти власників дронів.

Пізніше розслідувачі з Bellingcat порівняли зроблені 28 лютого та 19 лютого супутникові знімки літака та відзначили «різницю у кольорі крил». Вони додали, що це може бути через сніг, тому «поки неможливо перевірити твердження BYPOL».

У BYPOL у відповідь на це розповіли, як і чим атакували російський літак.

2 березня державні ЗМІ Білорусі опублікували відео зльоту літака А-50 з аеродрому у Мачулищах. Прес-служба Міноборони повідомила, що ДРЛО А-50 «виконує завдання бойового чергування».

ДержЗМІ стверджують, що А-50 злетів на бойове чергування, проте телеграм-канал «Беларускі Гаюн» заявляє, що літак залишив повітряний простір Білорусі та попрямував на ремонт до Таганрогу. Ні те, ні інше заяву перевірити нефахівцям неможливо, оскільки дані про політ цього літака не відображаються у доступних звичайним користувачам програмах типу Flightradar24, які показують траєкторію польоту літака. Підтверджень того, що А-50 таки повернувся до Мачулищ поки немає.