путін дозволив "зовнішнє управління" в компаніях, які зриватимуть держоборонзамовлення

https://racurs.ua/ua/n180529-putin-dozvolyv-zovnishnie-upravlinnya-v-kompaniyah-yaki-zryvatymut-derjoboronzamovlennya.html

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Президент росії володимир путін підписав указ, який регулює роботу компаній, що виконують держоборонзамовлення, в умовах воєнного стану.

Згідно з документом, у разі порушення постачання військової продукції в компаніях вводитимуть зовнішнє управління. Керівну організацію обиратимуть на пропозицію Мінпромторгу.

Права акціонерів компанії, що зірвала держоборонзамовлення, буде припинено.

Після вторгнення в Україну в росії почали посилювати законодавство в галузі держоборонзамовлення.

У липні 2022 року путін підписав закон, який забороняє компаніям відмовлятися від держконтрактів, пов’язаних із проведенням «контртерористичних та інших операцій».

У вересні 2022 року до кримінального кодексу було внесено зміни, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років за порушення умов держоборонзамовлення.

Відповідно до російського законодавства, воєнний стан з 20 жовтня діє на території придуманих московитами днр та лнр, Запорізької та Херсонської областей, про окупацію яких рф оголосила у вересні 2022 року. Влада Московії неодноразово заявляла, що не планує запроваджувати воєнний стан по всій країні та в інших регіонах.