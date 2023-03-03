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Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Офіс генпрокурора
Рашисти обстріляли шість громад Сумщини, одна людина загинула (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180542-rashysty-obstrilyaly-shist-gromad-sumschyny-odna-ludyna-zagynula-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 березня, протягом дня обстріляли шість територіальних громад області.
Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали такі громади:
- Шалигинська — рашисти о 09.25 вдарили, ймовірно з мінометів, по селу Старікове (п'ять прильотів). В результаті від осколкового поранення загинув місцевий мешканець, пошкоджено лінію електропередач. Об 15.50 відбувся обстріл з міномету по села Ходине (15 прильотів), пошкоджені три житлові будинки;
- Есманська громада — о 13:35 з території рф здійснено обстріл зі ствольної артилерії села Кучерівка (вісім прильотів). В результаті пошкоджено приватний житловий будинок.
- Також по території громади ворог стріляв з РСЗВ (20 прильотів) та міномету (ще 20 прильотів);
- Краснопільська громада — з 09.40 ворожий БПЛА виконав скидання чотирьох боєприпасів (типу ВОГ) у різних селах громади. У цей же час зафіксовано ворожий обстріл з ПТУР 120 мм (пуск двох ракет). Також з території рф здійснено обстріл з ПТРК;
- Білопільська громада — з території рф здійснено танковий обстріл (один прильот). Також зафіксовані мінометні обстріли (12 прильотів), обстріли зі ствольної артилерії (16 прильотів) та САУ (вісім прильотів);
- Юнаківська громада — зафіксовано обстріл із САУ (дев'ять прильотів) та мінометний обстріл (п'ять прильотів);
- Глухівська громада — о 16.15 росіяни били з мінометів (п'ять прильотів).
- Загалом в області було зафіксовано 121 прильот.
В Офісі генпрокурора зазначають, що загиблий — 73 річний житель села Старікове, який перебував на городі поблизу власного будинку.
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