Наслідки російського обстрілу на Херсонщині, фото: поліція Херсонської області

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Російські загарбники продовжують обстрілювати звільнені населені пункти Херсонської області.

Під час чергового такого випадку під обстріл потрапив автомобіль поліцейських та волонтери з Кривого Рогу. Про це сьогодні, 3 березня, повідомляє прес-служба Нацполіції Херсонщини.

Інцидент стався в селі Зміївка Бериславського району Херсонщини.

Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції, яка їхала на виклик, а також волонтери, які прямували в село евакуювати пенсіонерку та везли гуманітарну допомогу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські, по прибуттю на місце, повідомили, що вони та ще один автомобіль потрапили під щільний обстріл, було пряме влучання снаряду в автівку. Після цього зі слідчо-оперативною групою зник зв’язок.

В результаті цього обстрілу травмувалися троє цивільних та двоє поліцейських.

Першими пораненим допомогли військовослужбовці ЗСУ. Волонтерів з тяжкими пораненнями бійці доставили в лікарню. Поліцейські ж самостійно дісталися медзакладу, де у них діагностували контузії та забої головного мозку, — вказано в повідомленні.

В результаті обстрілу службовий автомобіль поліцейських був зрешечений осколками та отримав механічні пошкодження, від автівки волонтерів залишилася лише купа металу.

Поліцією Херсонщини розпочато провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).