Вщент зруйнована росіянами Мар’їнка. Фото: Офіс президента

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Окупаційна армія рф не має снаги взяти під контроль місто Мар’їнку Донецької області.

Саме через це ворог дощенту випалив та знищив населений пункт ракетними та артилерійськими обстрілами. Такого міста більше не існує, а всі руїни — це наслідки діяльності терористичної росії. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак 5 березня оприлюднив фото з Мар’їнки у Telegram.

«Русскій мір». До нього Мар‘їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму, — підписав він фото.

На кадрах, які також вже з’явилися в мережі, видно, що в місті не залишилося жодної вцілілої будівлі чи деревця. На світлинах можна розгледіти, як догорають обстріляні будівлі, а весь населений пункт покрився сірою імлою.

Як відомо, станом на кінець листопада 2022 року у Мар’їнці не залишилося цивільного населення.

Нагадаємо, російські загарбники ракетними та артилерійськими обстрілами зруйнували у Харкові понад 5 тис. будинків. З них 500 будівель зовсім не підлягає відновленню. Станом на лютий 150 тис. харків’ян перебували без даху над головою.