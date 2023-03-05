Битва за Бахмут - місто контролюється ЗСУ, бої тривають на околицях

https://racurs.ua/ua/n180585-bytva-za-bahmut-misto-kontroluietsya-zsu-boyi-tryvaut-na-okolycyah-video.html

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Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив CNN, що жодного масового виведення українських військ із Бахмуту немає.

Відведення деяких підрозділів він назвав плановою ротацією, а місто лишається під контролем української армії.

Останні дані британської розвідки свідчать про збільшення ближнього бою у районі Бахмута.

Російське командування продовжує вести наступальні дії за участі піхоти та з меншою підтримкою артилерії, оскільки рф не вистачає боєприпасів.

Зокрема, російські мобілізовані розповідають, що піхоту кидають у бій з «вогнепальною зброєю та саперними лопатами». Британці стверджують, що російське військове командування веде наступ на Бахмут за умов нестачі артилерійських снарядів.

Британські експерти звертають увагу на заяви російських солдатів, які розповідали, що отримали наказ про штурм українських укріплених пунктів, маючи лише вогнепальну зброю та лопати. Міністерство оборони Великої Британії не вказує джерело цього повідомлення, але, зважаючи на все, йдеться про заяви солдатів, мобілізованих з-під Серпухова. Їхнє звернення вперше з’явилося в телеграм-каналах 27 лютого.

МПЛ-50 [мала піхотна лопата] мало змінився з того часу, як був розроблений у 1869 році, і його використання як зброя демонструє жорстокість і низькотехнологічність бою, що характеризує тепер значну частину війни, — йдеться у зведенні Міноборони Великобританії.

Один із резервістів у зверненні говорив про те, що не був готовий до такого зіткнення «ні фізично, ні психологічно». Британська розвідка зазначає, що ближній бій стає все більш поширеним у ході війни в Україні. На думку аналітиків, це пов’язано з тим, що російське командування наполягає на продовженні настання, попри нестачу необхідних боєприпасів.