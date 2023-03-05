Російський пропагандист потрапив під обстріл під Вугледаром, але вижив

Російський пропагандист потрапив під обстріл під Вугледаром, на жаль Соловйов вижив

https://racurs.ua/ua/n180592-rosiyskyy-propagandyst-potrapyv-pid-obstril-pid-vugledarom-na-jal-solovyov-vyjyv.html

Ракурс

Телеведучий і пропагандист Володимир Соловйов потрапив під обстріл, коли відвідував розташування 155-ї бригади морської піхоти Збройних сил рф у Донецькій області України.

Про це він заявив в ефірі програми «Недільний вечір із Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Росія-1».

За населеним пунктом, де проходила наша зустріч, розпочалася інтенсивна артилерійська стрілянина. Але нічого, все обійшлося. Думаю, військова контррозвідка розбереться, звідки ворог дізнався про наші переміщення, — сказав Соловйов.

Відео чи інших доказів цього факту пропагандист не навів.

Анонімний телеграм-канал ВЧК-ОГПУ стверджує, що Соловйова і знімальну групу «Росії-1» під Вугледар нібито розпорядився відправити особисто голова Генштабу ЗС рф, командувач вторгненням в Україну Валерій Герасимов. За даними каналу, обстріл почався, коли Соловйов прибув у розташування морпіхів.