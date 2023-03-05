У Запоріжжі розібрали завали зруйнованого російською ракетою будинку - 13 жертв і п'ятеро зниклих безвісти

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Пошуково-рятувальні роботи у будинку в Запоріжжі, який 2 березня зруйнувала ворожа ракета, завершені.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Тієї ночі росіяни вбили 13 мирно сплячих людей — чоловіків, жінок, маленьку дитинку… Ще пʼятеро людей зараз вважаються зниклими безвісти, — розповів чиновник.

6 березня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби. Також Куртєв запросив у міськраду мешканців постраждалого будинку, що на вулиці Незалежної України, 67. Зустріч призначена на 11.00.

Після атаки московитів восьмеро людей поранені. Всього врятували 11 людей, чотирьох котів та собаку.

Серед жертв ракетного удару — восьмимісячна дівчинка. Вона загинула разом зі своїми батьками.

Запоріжжя потрапило під обстріл вночі 2 березня. Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий житловий будинок.