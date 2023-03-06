Студентів окупованої Донеччини примушують ремонтувати техніку рашистів

Рашисти примушують студентів ремонтувати військову техніку, фото:

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Рашисти у тимчасово окупованих районах Донеччини примушують місцевих студентів здійснювати ремонтні роботи пошкодженої техніки.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт, — вказано в повідомленні.

Також у Генштабі зазначають, що ворог, намагаючись ввести в оману Сили оборони України, маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) — Армянськ (тимчасово окупований Крим).