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Ракурс
Рашисти примушують студентів ремонтувати військову техніку, фото:

Студентів окупованої Донеччини примушують ремонтувати техніку рашистів

6 бер 2023, 09:50
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Рашисти у тимчасово окупованих районах Донеччини примушують місцевих студентів здійснювати ремонтні роботи пошкодженої техніки.





Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт, — вказано в повідомленні.

Також у Генштабі зазначають, що ворог, намагаючись ввести в оману Сили оборони України, маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) — Армянськ (тимчасово окупований Крим).

Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів, — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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