Російські виродки розстріляли беззбройного українського військовополоненого за слова «Слава Україні»

У мережі з’явилося жорстоке відео розстрілу. Військовий, одягнений у форму ЗСУ, докурює цигарку, до нього звертаються російською мовою, після чого чоловік у кадрі відповідає «Слава Україні»". По тому чути автоматну чергу і боєць падає мертвий. Де і коли його було знято — невідомо.

В Офісі президента України вже відреагували на цей воєнний злочин, один із багатьох, що скоюють солдати армії рф.

Тут публікуємо лише перший кадр із відео.

Відео 18+

18+



Russian terrorists committed another war crime and killed a Ukrainian prisoner of war.



Russians once again confirmed their true nature. pic.twitter.com/Al2TgwHdyM

— The Last Capitalist �� (@OstanniyCap) March 6, 2023