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Російські виродки розстріляли беззбройного українського військовополоненого за слова «Слава Україні»
Російські виродки розстріляли беззбройного українського військовополоненого за слова «Слава Україні»https://racurs.ua/ua/n180617-rosiyski-vyrodky-rozstrilyaly-bezzbroynogo-ukrayinskogo-viyskovopolonenogo-za-slova-slava-ukrayini.htmlРакурс
Російські виродки розстріляли беззбройного українського військовополоненого за слова «Слава Україні»
У мережі з’явилося жорстоке відео розстрілу. Військовий, одягнений у форму ЗСУ, докурює цигарку, до нього звертаються російською мовою, після чого чоловік у кадрі відповідає «Слава Україні»". По тому чути автоматну чергу і боєць падає мертвий. Де і коли його було знято — невідомо.
В Офісі президента України вже відреагували на цей воєнний злочин, один із багатьох, що скоюють солдати армії рф.
Воєнні злочини культивуються у росії. І відбілюються їхньою пропагандою та міфами про «нацистів». Вбивство людини, яка потрапила в полон — ще один приклад цього. А ще — це приклад їхньої національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатись від неї, — написав керівник ОП Андрій Єрмак у телеграм.
Тут публікуємо лише перший кадр із відео.
Відео 18+
18+
Russian terrorists committed another war crime and killed a Ukrainian prisoner of war.
Russians once again confirmed their true nature. pic.twitter.com/Al2TgwHdyM
— The Last Capitalist �� (@OstanniyCap) March 6, 2023
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