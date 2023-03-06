Російські виродки розстріляли беззбройного українського військовополоненого за слова «Слава Україні»

https://racurs.ua/ua/n180617-rosiyski-vyrodky-rozstrilyaly-bezzbroynogo-ukrayinskogo-viyskovopolonenogo-za-slova-slava-ukrayini.html

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Російські виродки розстріляли беззбройного українського військовополоненого за слова «Слава Україні»

У мережі з’явилося жорстоке відео розстрілу. Військовий, одягнений у форму ЗСУ, докурює цигарку, до нього звертаються російською мовою, після чого чоловік у кадрі відповідає «Слава Україні»". По тому чути автоматну чергу і боєць падає мертвий. Де і коли його було знято — невідомо.

В Офісі президента України вже відреагували на цей воєнний злочин, один із багатьох, що скоюють солдати армії рф.

Воєнні злочини культивуються у росії. І відбілюються їхньою пропагандою та міфами про «нацистів». Вбивство людини, яка потрапила в полон — ще один приклад цього. А ще — це приклад їхньої національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатись від неї, — написав керівник ОП Андрій Єрмак у телеграм.

Тут публікуємо лише перший кадр із відео.

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