Росія вагається із купівлею балістичних ракет в Ірану через тиск Заходу

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росія не наважується купувати ракети в Ірану через побоювання, що союзники України у відповідь дадуть їй ракети ATACMS з радіусом дії до 300 км.

Про це повідомляє Financial Times.

Водночас джерела видання вважають, що незабаром Москва може змінити свою позицію через нестачу власних ракет.

Росіяни опинилися в безвихідній ситуації. Їм потрібні ракети, — сказав один із співрозмовників FT.

За даними західних рлзвідслужб, Іран відправив до росії сотні своїх безпілотників, які використовують для нападу на українські об'єкти. Тегеран і москва це заперечують.

Судячи з частоти контактів росії та Ірану на різних рівнях, відносини двох країн виходять за рамки військового співробітництва. Сьогодні владімір путін поговорив по телефону зі своїм іранським колегою. Минулого тижня Тегеран відвідав глава «Газпрому» Олексій Міллер.

Найближчим часом до Ірану вирушить глава ЦБ Ельвіра Набіуліна, зазначає видання. За словами джерела, вона обговорить інтеграцію платіжних систем росії та Ірану.