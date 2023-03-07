Тайра отримала премію Держдепартаменту США

https://racurs.ua/ua/n180650-tayra-otrymala-premiu-derjdepartamentu-ssha.html

Ракурс

Український парамедик Юлія Паєвська (позивний Тайра) стала лауреатом премії International Women of Courage, яку щорічно вручає Держдепартамент США.

Паєвська відзначена премією за «надзвичайну моральну і фізичну стійкість перед російською агресією». Окремо відзначаються заслуги Паєвської під час Євромайдану, де вона працювала медиком-волонтером, а також її робота як керівник евакуаційно-медичного добровольчого підрозділу, який отримав назву «Ангели Тайри».

У повідомленні Держдепу наголошується, що Паєвська провела три місяці в російському полоні, під час якого зазнавала тортур і побиття.

Попри те, що кремлівські пропагандисти хибно обмовили її на міжнародному рівні як фашистку та військову злочинницю, Паєвська відмовилася мовчати і після свого звільнення стала активно виступати за українську демократію та незалежність як удома, так і за кордоном, — йдеться у прес-релізі.

Церемонія нагородження відбудеться 8 березня у Білому домі. Її проведуть перша леді США Джілл Байден та держсекретар Ентоні Блінкен.

Премію International Women of Courage заснувала держсекретар США Кондоліза Райс у 2007 році. З того часу понад 180 жінок із більш ніж 80 країн стали лауреатами премії — за виявлені мужність, силу та лідерство у відстоюванні миру, справедливості, прав людини, ґендерної рівності, а також розширення прав та можливостей жінок та дівчаток.