Будівля МВС палає у москві

https://racurs.ua/ua/n180670-budivlya-mvs-zagorilas-u-moskvi-video.html

Ракурс

Пожежа сталася у москві у вівторок, 7 березня. За даними ЗМІ, у столиці країни-агресора росії спалахнула головна будівля міністерства внутрішніх справ.

Нібито йдеться про загоряння будівельних матеріалів у кабінеті на третьому поверсі, звідки йде густий дим. На місці події працюють пожежники. Інформації про потерпілих наразі немає.