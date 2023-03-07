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Будівля МВС палає у москві
Будівля МВС загорілась у москві (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180670-budivlya-mvs-zagorilas-u-moskvi-video.htmlРакурс
Пожежа сталася у москві у вівторок, 7 березня. За даними ЗМІ, у столиці країни-агресора росії спалахнула головна будівля міністерства внутрішніх справ.
Нібито йдеться про загоряння будівельних матеріалів у кабінеті на третьому поверсі, звідки йде густий дим. На місці події працюють пожежники. Інформації про потерпілих наразі немає.
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