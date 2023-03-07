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Ракурс
Будівля МВС палає у москві

Будівля МВС загорілась у москві (ВІДЕО)

7 бер 2023, 19:40
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Пожежа сталася у москві у вівторок, 7 березня. За даними ЗМІ, у столиці країни-агресора росії спалахнула головна будівля міністерства внутрішніх справ.





Нібито йдеться про загоряння будівельних матеріалів у кабінеті на третьому поверсі, звідки йде густий дим. На місці події працюють пожежники. Інформації про потерпілих наразі немає.

Джерело: Ракурс


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