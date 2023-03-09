Ракурсhttps://racurs.ua/
Увесь Харків без світла - обленерго пр ситуацію після прильоту 15 ракет
Увесь Харків без світла — обленерго про ситуацію після прильоту 15 ракетhttps://racurs.ua/ua/n180715-uves-harkiv-bez-svitla-oblenergo-pro-sytuaciu-pislya-prylotu-15-raket.htmlРакурс
Увесь Харків уранці 9 березня без світла. Про це розповів речник «Харківобленерго».
У області в деяких районах лише починає з‘являтись електроенергія. Проте ворог просто зараз продовжує обстрілювати середмістя Харкова, — додав перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
Внаслідок ракетних ударів по Харківщині пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та теплиці, повідомив керівник ХОВА Олег Синєгубов. Одна з російських ракет влучила у болото в Пісочині.
Війська рф завдали близько 15 ударів ракетами С-300, попередньо є влучання у приватний житловий будинок в області.
Під прицілом опинилася критична інфраструктура, один такий об'єкт пошкоджено в обласному центрі.
У Пісочині дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці.
У смт Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.
.