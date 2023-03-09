Увесь Харків без світла - обленерго пр ситуацію після прильоту 15 ракет

https://racurs.ua/ua/n180715-uves-harkiv-bez-svitla-oblenergo-pro-sytuaciu-pislya-prylotu-15-raket.html

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Увесь Харків уранці 9 березня без світла. Про це розповів речник «Харківобленерго».

У області в деяких районах лише починає з‘являтись електроенергія. Проте ворог просто зараз продовжує обстрілювати середмістя Харкова, — додав перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

Внаслідок ракетних ударів по Харківщині пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та теплиці, повідомив керівник ХОВА Олег Синєгубов. Одна з російських ракет влучила у болото в Пісочині.

Війська рф завдали близько 15 ударів ракетами С-300, попередньо є влучання у приватний житловий будинок в області.

Під прицілом опинилася критична інфраструктура, один такий об'єкт пошкоджено в обласному центрі.

У Пісочині дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці.

У смт Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.