Енергосистема працює, вона не погашена, не сколапсувала - "Укренерго" про нічну атаку рашистів

https://racurs.ua/ua/n180721-energosystema-pracuie-vona-ne-skolapsuvala-ukrenergo-pro-nichnu-ataku-rashystiv.html

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Всю ніч 9 березня тривала 15 масована ракетна атака росіян на енергетичну інфраструктуру. Для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється.

Водночас внаслідок атаки є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.

Російські терористи не досягнули своїх основних цілей: енергосистема України працює, вона не погашена, не сколапсувала. Так прокоментували енергетики нічні удари по Україні.

Утім, у багатьох регіонах є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Є пошкодження як теплових станцій, так і підстанцій «Укренерго», через що в окремих областях є обмеження електропостачання.

Ми вже працюємо над відновленням енергоживлення всіх наших регіонів. В деяких регіонах це вдасться досить швидко, в деяких — потрібно буде більше часу, оскільки руйнування дуже значні. Остаточна оцінка завданої шкоди ще триває. Точніші терміни відновлення зможемо сказати до кінця дня. Працюватимемо без упину 24/7, щоб 100% споживачів якомога швидше отримали надійне енергоживлення, — голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Українська влада назвала нову російську атаку варварством, яке не має жодної військової мети.

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