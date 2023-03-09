Україна може отримати гарантії безпеки на саміті НАТО. Фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n180741-ukrayina-moje-otrymaty-garantiyi-bezpeky-na-samiti-nato-iermak.html

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Саміт НАТО, який відбудеться у липні 2023 року, може надати Україні гарантії безпеки.

У питаннях безпекових гарантів вже є «деякі позитивні натяки». Такий документ цілком ймовірно буде підписаний у Вільнюсі вже цього літа. Про це 9 березня заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами, передає «Європейська правда».

Гарантії безпеки точно будуть, зараз ми вже не чуємо «ні», коли про них говоримо. Зараз питання в тому, хто перший з нами їх підпише. Вважаю, що підписати такий документ у Вільнюсі цілком реально, — зазначив він.

Як відомо, про гарантії безпеки Україні почали говорити ще торік після того, як у вересня Банкова презентувала один із варіантів надання гарантій Україні — «Київський безпековий компакт». Китай та рф не будуть у переліку держав-гарантів, а увійдуть туди лише держави-члени Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, у кремлі відреагували на український проект документів щодо гарантій безпеки та заявили, що амбіції Києва щодо приєднання до НАТО становлять загрозу безпеці російської федерації.

Джерело: «Європейська правда»