Режим лукашенка вигадав нову версію атаки на російський літак у Мачулищах. Фото:

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Ракурс

Білоруська диктатура підозрює спецслужби Польщі у причетності до підриву російського літака А-50 на аеродромі «Мачулищі».

Комітет державної безпеки заявив, що після проведення «оперативно-розшукових заходів» можна «з великою ймовірністю можна стверджувати, що до проведення цієї акції причетні також спецслужби Польщі». Про це повідомляє BELTA із посиланням на представника білоруських спецслужб.

Зазначається, що про це нібито свідчить те, що до атаки були задіяні кілька осіб з числа так званих «біглих», які зараз знаходяться на території Польщі. У Мінську вважають, що ці особи організували постачання на територію Білорусі засобів ураження та дронів. Також нібито поляки допомогли диверсанту проникнути у Білорусь і евакуювали його після підриву російського літака.

Нагадаємо, вибухи на аеродромі у Мачулищах пролунали 26 лютого. Російський ДРЛО А-50 атакували китайськими квадрокоптерами фірми DJI, які були перероблені на дрони-камікадзе. Зазначалося, що літак сильно постраждав. Офіційно ані росія, ані білорусь цю інформацію не коментували. Відповідальність за підрив взяли на себе білоруські партизани.

Білоруський диктатор олександр лукашенко згодом звинуватив у вибухах у Мачулищах СБУ, керівництво ЦРУ та навіть «росіянина з українським паспортом», який є айтівцем або добре розуміється на IT-технологіях та нібито був завербований спецслужбою України у 2014 році.

Україна відкидає всі необґрунтовані звинувачення білоруської диктатури.

Джерело: BELTA