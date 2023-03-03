Під час бойового вильоту дрона по аеродрому «Мачулищі», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n180537-ataka-na-machulyschi-z-yavylosya-video-boyovogo-vylotu-drona.html

Ракурс

Білоруські партизани з BYPOL (ініціативи, створеної колишніми білоруськими правоохоронцями, котрі не підтримують режим диктатора олександра лукашенка) передали СБУ унікальне відео з дрону, який нещодавно підірвав російський літак ДРЛО А-50 на розташованому неподалік від Мінська аеродромі «Мачулищі».

Про це з посиланням на інформовані джерела повідомляє видання LB.ua, котре також опублікувало відповідне відео.

На новому відео, на відміну від попереднього, нещодавно опублікованого BYPOL у соцмережах, показана не лише розвідувальна робота безпілотника, а й бойові кадри — від зльоту дрону до безпосередньо моменту вибуху.

Зазначається, що, за словами виконавців цієї спецоперації, на аеродромі працювали два дрони:

один (з відео) сів на фюзеляж літака і вибухом пошкодив радіолокаційне обладнання;

інший — фільмував цей процес, а через кілька хвилин сам приземлився на «тарілку» російського літака й підірвався.

Така спецоперація — це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у білорусі. В плані безпеки там — прохідний двір. І ми будемо цим користуватися. Дякуємо білоруським партизанам за співпрацю, сміливість і професійну роботу, — зазначили джерела видання.

За інформацією джерел LB.ua, наразі усі виконавці цієї спецоперації змогли виїхати у треті країни, забравши з собою флешки із записами з дронів. Тож, можливо, невдовзі з’являться нові відео.

Нагадаємо, вчора, 2 березня, BYPOL 2 березня оприлюднила повний відеозапис, зроблений дронами під час підльоту до А-50 на аеродромі в Мачулищах. Розвідка цього аеродрому здійснювалася кілька разів.

Джерело: LB.ua