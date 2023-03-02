Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Білоруський дрон кілька разів сідав на літак рф в Мачулищах

Білоруський дрон кілька разів сідав на літак рф в Мачулищах (ВІДЕО)

2 бер 2023, 16:40
999

Група білоруських силовиків, які виступають проти режиму лукашенка, BYPOL 2 березня оприлюднила повний відеозапис, який зробили дрони під час підльоту до російського літака-розвідника А-50 на аеродромі в Мачулищах. Розвідка аеродрому «Мачулищі» здійснювалася кілька разів. У BYPOL заявили, що звичайний дрон з магазину без перешкод підлітав до А-50 і навіть сідав на його радіолокаційну станцію.





Нагадаємо, вранці 26 лютого почала з’являтися інформація про звуки вибухів біля аеродрому в Мачулищах. Пізніше це підтвердили в BYPOL. За даними учасників плану «Перемога», на військовому аеродромі «Мачулищі» вдалося пошкодити російський військовий літак.

Глава BYPOL заявив, що до диверсії причетні білоруські партизани. Операцію готували кілька місяців, а безпілотники, якими атакували аеродром, були куплені у звичайному магазині, але переобладнані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів