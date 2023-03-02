Білоруський дрон кілька разів сідав на літак рф в Мачулищах

https://racurs.ua/ua/n180489-biloruskyy-dron-kilka-raziv-sidav-na-litak-rf-v-machulyschah-video.html

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Група білоруських силовиків, які виступають проти режиму лукашенка, BYPOL 2 березня оприлюднила повний відеозапис, який зробили дрони під час підльоту до російського літака-розвідника А-50 на аеродромі в Мачулищах. Розвідка аеродрому «Мачулищі» здійснювалася кілька разів. У BYPOL заявили, що звичайний дрон з магазину без перешкод підлітав до А-50 і навіть сідав на його радіолокаційну станцію.

Нагадаємо, вранці 26 лютого почала з’являтися інформація про звуки вибухів біля аеродрому в Мачулищах. Пізніше це підтвердили в BYPOL. За даними учасників плану «Перемога», на військовому аеродромі «Мачулищі» вдалося пошкодити російський військовий літак.

Глава BYPOL заявив, що до диверсії причетні білоруські партизани. Операцію готували кілька місяців, а безпілотники, якими атакували аеродром, були куплені у звичайному магазині, але переобладнані.