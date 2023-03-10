На протестах у Грузії спалили російський прапор

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Протести у Грузії через ухвалення у першому читанні сумнівного законопроекту та загальних проросійських наративів чинної влади тривають. Учасники вчорашньої акції протесту в Тбілісі спалили російський прапор та вимагали відставки уряду й проведення дострокових виборів.

Частина опозиційних політиків Грузії заявляє, що не розійдеться і протести не припиняться доти, доки вони не переконаються, що шлях і курс до Європи є непорушним. Видання Interpressnews повідомляє, що 10 березня перед будівлею парламенту Грузії відбудеться новий мітинг. Відповідну заяву зробив один з лідерів мітингу Нодар Чачанідзе після того, як стало відомо, що на 10 березня в парламенті заплановане пленарне засідання. На порядку денному буде лише одне питання, а саме, на голосування буде винесено так зване друге слухання проекту про «іноземних агентів».

Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Тбілісі повідомила, що «відкликає" законопроект про «іноагентів». Низка експертів і фахівців на це зауважили, що просто «відкликати» схвалений у першому читанні проект процедурно неможливо — лише через відхилення під час голосування у другому читанні. У партії влади після цього пообіцяли, що у парламенті буде проведено відповідну процедуру.