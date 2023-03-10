Після ракетного обстрілу 9 березня Зеленський провів засідання Ставки

https://racurs.ua/ua/n180782-pislya-raketnogo-obstrilu-9-bereznya-zelenskyy-proviv-zasidannya-stavky.html

Ракурс

Володимир Зеленський 10 березня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Президент заслухав доповіді про ситуацію на передовій, зокрема навколо Бахмута та можливість посилити там ЗСУ, а також про потреби в боєприпасах та постачанні.

Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання, — сказав глава держави у зверненні до народу.

Він також розповів про ситуацію з енергетикою. Найгірша вона після обстрілу 9 березня в Харкові — там є проблеми зі зв’язком і частина жителів не має світла. Непросто у Житомирі, у Києві відновлюють тепломережу, а у Запоріжжі посилюють захист громадян.

Президент також розповів про візити прем'єра Фінляндії та міністра оборони Норвегії, які допомагають посилювати оборону. З Норвегією Київ також розпочав переговори про тренування українських пілотів.