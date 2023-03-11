Автомобіль Джері Журе. Фото: Facebook / Inyo County Sheriff's Office

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У Каліфорнії 81-річний американець на машині застряг у кучугурі. Він провів там майже тиждень, пише CNN.

Колишній співробітник агентства NASA та математик 81-річний Джеррі Жюре 24 лютого потрапив у сніговий шторм у горах Каліфорнії. Він не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та застряг у кучугурі.

Чоловік не зміг витягнути автомобіль зі снігу і залишався в машині, доки буря не вщухне. Протягом шести днів Джеррі Жюре чекав на допомогу. У машині він мав вітрівку, легку ковдру та готельний лазневий рушник, за допомогою яких він намагався зігрітися. З провізії — печиво і два круасани, які він узяв із собою в дорогу як перекушування. Запивав він їх снігом, що розтоплював у долонях.

Джеррі економив паливо та заряд акумулятора, тому заводив машину лише на короткі проміжки часу, щоб не замерзнути. Але третього дня акумулятор сів.

Поліція почала шукати його 28 лютого, але рятувальна операція була згорнута через погодні умови. Однак, 2 березня сигнал його мобільного телефону виявила група дорожнього патруля Каліфорнії. Це допомогло звузити область пошуку, і, як тільки погода дозволила, у повітря підняли гелікоптери.

Спочатку пілот одного з гелікоптерів прийняв автомобіль Джеррі Журе за камінь. Але потім він помітив махаючу руку.

Джеррі доставили до лікарні, де медичні працівники були здивовані тим, що чоловік не мав жодних ознак переохолодження, а всі життєві показники були стабільні. Його виписали того ж дня.