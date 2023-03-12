СБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного за слова «Слава Україні!»

Український герой Олександр Мацієвський. Фото: СБУ

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Cлужба безпеки України остаточно підтвердила особу військового, якого російські окупанти розстріляли після слів «Слава Україні!»

Встановлено, що ворог стратив снайпера 163-го батальйону 119-ї окремої бригади Територіальної оборони Чернігівської області Олександра Мацієвського. Остаточно підтвердити дані героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Екпсертиза відео також показала, що на ньому був Мацієвський. Про це 12 березня повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області. Слідчі з’ясували, що героя розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Це справжній герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить — ворог обов’язково буде розбитий. Бо велика перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава! — заявив голова СБ України Василь Малюк.

Зараз спецслужба вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців рф, які скоїли цей злочин. Триває досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському.

Раніше в регіональному управлінні Сил ТРО «Північ» ЗСУ повідомили, що військовим, резонансне відео з розстрілом якого нещодавно поширилося у мережі, є боєць 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський із Ніжина.