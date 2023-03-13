Вручення 95-ї кінопремії Оскар. Фото: Getty Images

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Ракурс

Церемонія вручення 95-ї кінопремії «Оскар» відбулася у Сполучених Штатах Америки в ніч з 12 на 13 березня.

У Лос-Анджелесі оголосили імена переможців, які боролися за нагороди у 23 категоріях. Про це повідомляється на сайті Американської академії кіномистецтва.

«Оскар» за найкращий фільм отримала стрічка «Все завжди і водночас». За найкращу жіночу роль була відзначена Мішель Йо, яка зіграла у цьому фільмі. А Ден Кван і Даніел Шайнерт стали переможцями у номінації «Найкраща режисура» за цю стрічку. За найкращу жіночу роль другого плану статуетку вручили Джеймі Лі Кертіс, а за кращу роль другого плану серед чоловіків — Джонатану Ке Квану. Загалом фільм «Все завжди і водночас» зібрав найбільше статуеток — переміг у семи з 11 номінацій.

Фільм про війну «На західному фронті без змін» отримав чотири нагороди. Зокрема, «Оскар» вручили за найкращу музику та найкращу операторську роботу.

За роль у фільмі «Кит» Брендана Фрейзера став володарем «Оскара». Він переміг у номінації «Найкращий актор».

Високобюджетний блокбастер «Аватар: Шлях води» здобув перемогу у номінації «Найкращі візуальні ефекти».

Кращою повнометражною анімаційною картиною минулого року визнано мультфільм «Піноккіо Гільєрмо дель Торо».

«Оскар» за «Найкращий адаптований сценарій» отримав фільм «Говорять жінки», який був знятий на основі однойменного роману канадської письменниці Міріам Тейве.

Кращим саундтреком була визнана пісня Naatu Naatu, яка прозвучала у стрічці «RRR».

Премію «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм» здобула стрічка про російського політика й опозиціонера Олексія Навального — «Навальний».

Також у цій номінації був представлений український фільм «Будинок зі скалок».

Нагадаємо, 11 березня комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив прізвища переможців. Лауреатами стали поетеса Катерина Калитко, виконавці гурту «Хорея Козацька», літературознавець Михайло Назаренко, журналіст Віталій Портніков та режисер Ірина Цілик.