Україна в 2022 році стала третім найбільшим імпортером зброї у світі. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n180860-ukrayina-v-2022-roci-stala-tretim-naybilshym-importerom-zbroyi-u-sviti-sipri.html

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Україна у 2022 році стала третім за обсягом імпортером зброї у світі.

Це сталося завдяки тому, що Сполучені Штати Америки та країни Європи після російського вторгнення почали постачати Києву необхідну зброю. Таким чином у лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році. Перше та друге місця посіли Катар та Індія. Також Україна стала 14-м найбільшим імпортером зброї за 2018−2022 роки. Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За інформацією дослідників, за останні п’ять років на Україну припало 2,0% світового імпорту озброєнь.

Старший науковий співробітник програми SIPRI з питань передачі озброєнь Пітер Д. Веземан зазначив, що у 2022 році країни НАТО відхилили запити України щодо постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії. У Північноатлантичному альянсі побоювалися, що це може привести до ескалації війни в Україні.

Однак у SIPRI наголосили, що НАТО водночас постачало таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії.

Нагадаємо, у лютому США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 2,2 млрд дол. До нього увійдуть, зокрема, ракети великої дальності для HIMARS — GLSDB із дальністю до 150 км.