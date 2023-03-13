росія та ООН почали переговори про продовження зернової угоди, московити хочуть зняти обмеження експорту збіжжя

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Переговори між офіційними представниками ООН та заступником міністра закордонних справ Сергієм Вершиніним щодо можливості продовження зернової угоди розпочалися у понеділок у Женеві, повідомляє Reuters.

Угоду з вивезення українського зерна через Чорне море було підписано росією та Україною за участю ООН та Туреччини. Її термін спливає 18 березня.

Російська сторона неодноразово заявляла, що піде на продовження угоди лише в тому випадку, якщо буде знято обмеження, що стосуються її експорту сільськогосподарської продукції. Він не підпадає під санкції, однак, за версією Москви, російським постачальникам «чиняться відверті перешкоди».

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня заявив, що Росія використовує зернову угоду як інструмент тиску, і останніми місяцями систематично та цілеспрямовано порушувала її умови.

Попри всі протиріччя, експерти вважають, що угоду вдасться продовжити.

Минулого тижня генсек ООН Антоніу Гутеріш прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

росія та Україна, ймовірно, не отримають всього того, що вони хочуть, але я думаю, що країни-імпортери лобіюватимуть за лаштунками продовження угоди, — цитує агентство Reuters Метта Амермана, менеджера з товарних ризиків StoneX.

Угоду було продовжено на 120 днів у листопаді та планували пролонгувати 18 березня, якщо жодна сторона не висуне заперечень. Разом з тим Москва вже сигналізувала, що погодиться на продовження, лише якщо обмеження, що стосуються її власного експорту, будуть зняті.

Російський сільськогосподарський експорт не був прямим об'єктом мішені Заходу, але Москва каже, що санкції щодо її платіжної, логістичної та страхової індустрії є перешкодою для її можливості експортувати власне зерно та добрива.

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН на початку лютого постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, останнім часом Росія блокує роботу Чорноморської зернової ініціативи, загострюючи глобальну продовольчу кризу. «РФ перешкоджає процедурам перевірки. Відразу після того, як експорт українських продуктів харчування почав зростати, Росія скоротила кількість інспекційних груп з п’яти до трьох і штучно збільшила тривалість кожної інспекції», — заявив високопосадовець. Також, повідомив Кислиця, російські інспектори регулярно під різними приводами відмовляються працювати, поки всі інші сторони готові виконувати свої обов’язки.

Як повідомляв Голос Америки, державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти» в Індії закликав росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.