Очільника Збройних сил Німеччини відправлять у відставку після коментарів про дії російської армії в Україні

Еберхард Цорн, фото - Bild

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив змінити голову Збройних сил після його недавніх суперечливих коментарів про дії російської армії в Україні.

Bild та AFP з посиланням на джерела у німецькому військовому відомстві повідомили, що генерала Еберхарда Цорна на посаді генерального інспектора Бундесвера замінить генерал-майор Карстен Бройєр.

63-річний Цорн обіймав цю посаду з 2018 року. Торік у вересні він засумнівався у спроможності українських військових повною мірою протистояти російським військам.

В інтерв’ю журналу Focus він заявив, що Україна проводить «контратаки, за допомогою яких можна відвоювати місця чи окремі ділянки фронту, але не відкинути росію назад на широкому фронті».

Він також висловив побоювання, що росія може відкрити другий фронт війни, назвавши як можливі напрями Калінінград, Балтійське море, кордон з Фінляндією, Грузію та Молдову.

За даними ЗМІ, Цорна буде достроково відправлено у відставку з четверга.

59-річний Бройєр, який змінить його на посаді, з листопада 2021 по травень 2022 року очолював урядову групу з реагування на пандемію коронавірусу, нагадує AFP.

Борис Пісторіус очолив Міноборони у січні.