Влада Ірану оголосила про помилування 22 тисяч учасників акцій протесту

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Влада Ірану заявила про помилування 22 тис. осіб, які перебувають під вартою через акції протесту, що відбуваються в країні.

Про це повідомляє 13 березня Associated Press. За словами голови судової влади Ірану Голамхосейна Еджеї, під помилування не потрапили люди, яких у зв’язку з протестами було звинувачено у крадіжках чи насильницьких злочинах.

AP зазначає, що поки що незалежних підтверджень того, що ув’язнених справді відпустили, немає. Іранські ЗМІ та правозахисники останніми днями не повідомляли про факти масового звільнення активістів із в’язниць.

Масові протести в Ірані продовжуються з вересня. Приводом для їхнього початку стала загибель 22-річної Махси Аміні — вона померла невдовзі після того, як її затримала поліція вдач за «неправильне» носіння хіджабу. Спочатку протестувальники вимагали гендерної рівності, проте дуже швидко їхні вимоги стали включати масштабні реформи і зміну режиму.

Влада Ірану вкрай жорстко придушує протести, у тому числі із застосуванням бойової зброї. Затримано десятки тисяч людей; за даними правозахисників, понад 500 протестувальників убито у сутичках із силовиками. Понад сто осіб за сукупністю звинувачень можуть бути засуджені до страти.

Як зазначило державне інформагентство ІРНА, амністія не торкнулася засуджених за вбивство чи псування державного майна. При цьому кілька людей вже страчено. Їх звинуватили у підбурюванні до заворушень та нападу на співробітників сил безпеки.

Правозахисники вже назвали рішення Хаменеї «лицемірним».

Це нічого не змінює, — написав Махмуд Амірі-Могаддам з організації Iran Human Rights. — Потрібно не просто негайно і без жодних умов звільнити всіх затриманих маніфестантів, а й притягнути до відповідальності всіх тих, хто проводив криваві репресії.

Влада Ірану досі не повідомила, скільки людей було затримано під час недавніх масових виступів, які спалахнули у вересні 2022 року після смерті Аміні, яка була затримана за неправильне носіння хіджабу. За оцінками правозахисників, їхня кількість може перевищувати 20 тис. осіб.