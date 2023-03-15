США видалили секретну інформацію зі збитого росією дрона Reaper. Фото: Мілітарний

https://racurs.ua/ua/n180958-ssha-vydalyly-sekretnu-informaciu-zi-zbytogo-rosiieu-drona-reaper-cnn.html

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Сполучені Штати Америки видалили конфіденційне програмне забезпечення зі збитого над Чорним морем дрону MQ-9 Reaper.

Кроки з видалення таємного софту були зроблені вже після того, як дрон зіткнувся з російським винищувачем Су-27. Це було зроблено для того, щоб країна-агресор рф не змогла отримати секретну інформацію. Про це 15 березня повідомляє CNN із посиланням на кількох неназваних американських чиновників.

Також повідомляється, що координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі підтвердив заходи щодо захисту «прав», пов’язаних із дроном-розвідником.

Не вдаючись у зайві подробиці, я можу сказати, що ми вжили заходів для захисту наших прав щодо цього конкретного безпілотника. І це власність Сполучених Штатів. Ми явно не хочемо, щоб хтось отримав його у свої руки крім нас, — зазначив він.

Нагадаємо, 14 березня у Чорному морі російські літаки Су-27 збили американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper, який здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Секретар ради безпеки рф микола патрушев 15 березня заявив, що вони намагатимуться дістати з дна моря збитий дрон. Однак у Білому домі вважають, що цей БПЛА ніколи не буде знайдений з огляду на глибину Чорного моря, куди він упав.

Джерело: CNN