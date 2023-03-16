Дим валіт під трубою - вночі російський Бєлгород знову не спав, до нього прилетіло

https://racurs.ua/ua/n180966-vnochi-rosiyskyy-bielgorod-znovu-ne-spav-do-nogo-pryletilo-video.html

Ракурс

У ніч проти 16 березня жителі Бєлгорода знову прокинулись від гучних вибухів. Влада заявила, що над містом московитська ППО збила дві ракети, але пошкоджено кілька житлових та адміністративних будівель.

Глава регіону В’ячеслав Гладков написав, що пошкоджено фасади кількох адміністративних та житлових будівель, утім мешканці (на жаль — «Ракурс») не постраждали.

У місцевих пабліках писали про ракети, що впали неподалік центру міста — на Вокзальній вулиці — уламки ракети, які пошкодили проїжджу частину.

Поглянь — з ТЕС дим валить, дим валить під трубою, — пояснює один з місцевих на відео у Телеграм.

У місцевих пабліках повідомлялося про ракети, що впали неподалік центру міста — на Вокзальній вулиці — уламки ракети, які нібито пошкодили проїжджу частину.

За останні чотири доби, заявив губернатор Бєлгородської області вранці 16 березня, внаслідок «активності з боку противника» 58 будинків отримали пошкодження, постраждав 31 приватний автомобіль.

З Бєлгородської області, що межує з Україною, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну регулярно надходять повідомлення про обстріл прикордонних районів та роботу систем ППО, у тому числі над Бєлгородом. За даними влади регіону, за рік війни в Бєлгородській області через обстріл загинули щонайменше 25 мирних жителів, близько 100 отримали поранення.