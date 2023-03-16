Рашисти визнали, що міста Попасна більше не існує

https://racurs.ua/ua/n180975-rashysty-vyznaly-scho-mista-popasna-bilshe-ne-isnuie.html

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Окупанти офіційно визнали знищення міста Попасна у Луганській області.

До початку великої війни Московії проти українців в Попасній проживало 20 тис. осіб.

Раніше росіяни заявляли про недоцільність відновлення міста, оскільки воно повністю зруйноване.

У так званій лнр уведені в дію «закони» «Про адміністративно-територіальний устрій» та «Про утворення на території лнр міських та муніципальних округів». Зокрема ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної, — наголошують у Луганській ОВА.

Бої за Попасну — це військові дії за контроль над містом Попасна та Алчевсько-Кадіївською агломерацією в Луганській області України, що тривали з 2014 до червня 2022 року.

Алчевсько-Кадіївська агломерація включає низку міст: Кадіївка, Первомайськ, Голубівка (колишній Кіровськ), Брянка, Алчевськ, які з 2014 року контролюються російськими силами.

Затяжні позиційні бої на сході України точилися з 2014 до повномасштабного вторгнення рф 2022 року. Українські війська утримували ряд населених пунктів навколо агломерації — місто Попасна та село Троїцьке на заході, селище Новотошківське і міста Гірське та Золоте на півночі. 8 травня 2022 року українським військам довелось відійти з Попасної на підготовлені позиції, місто опинилось під російською окупацією.