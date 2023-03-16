Російська ракета з "Урагану” добила свою батарею після влучання українського снаряду

https://racurs.ua/ua/n180983-rosiyska-raketa-z-uraganu-dobyla-svou-batareu-pislya-vluchannya-ukrayinskogo-snaryadu-video.html

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Збройні сили України знищили батарею із трьох російських реактивних систем залпового вогню БМ-27 «Ураган». Українські артилеристи влучили в батарею, а довершила удар російська ракета, яка здетонувала.

Відео опубліковано на каналі аеророзвідки 92 ОМБр.

Аеророзвідка 92 окремої механізованої бригади виявила поблизу селища Новониканорівка Луганської області розгорнуту та готову до стрільби батарею російських 220-мм реактивних установок та навела на них артилерію 40 окремої артилерійської бригади.

Артилеристи уразили ворожі установки двома високоточними ударами, які спричинили детонацію зарядженого боєкомплекту та повне знищення двох РСЗВ. Третій «Ураган» російської батареї знищила ракета, яка спрацювала через пожежу та детонацію боєкомплекту.

Автори відео не повідомляють, який саме тип озброєння використовували українські військові, проте «Мілітарний» пише, що 40 ОАБр використовує 155-мм гаубиці М777.

Підрозділ активно застосовує високоточні кореговані снаряди M982 Excalibur, тому можна припустити, що два точних попадання, зроблених щонайменше за 20 км від цілі, були зроблені саме ними.

Оператори 92 ОМБр для розвідки застосовували український БПЛА «Лелека-100». Безпілотний комплекс підрозділ отримав від благодійного фонду «Повернись живим».