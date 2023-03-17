Сили оборони уразили п’ять пунктів управління ворога на фронті. Фото: Генштаб

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Російські окупаційні війська продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Протягом минулої доби, 16 березня, ворог здійснив на них понад 70 атак. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. А на Бахмутському напрямку росіяни не полишають спроб штурмувати Бахмут. Армія рф безуспішно наступала на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 17 березня.

Авіація ЗСУ вчора завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління, п’ять районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Ворог у п’ятницю завдав п’ять ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено шестеро цивільних, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що темпи російського наступу в Україні сповільнилися порівняно з попередніми тижнями, а сили ПВК «Вагнера», які намагаються захопити Бахмут, близькі до кульмінації — тобто, ослаблення атакувальних можливостей.