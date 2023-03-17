Російська армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал, вважає британська розвідка. Фото:

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Наступальний потенціал російської армії на Донбасі тимчасово вичерпався.

Останніми днями армія рф та найманці пвк «вагнера» зайняли плацдарми на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута. Минулого тижня річка позначила лінію фронту. Сили оборони України продовжують боронити західну частину міста. Але в ширшому плані по всій лінії фронту країна-агресор демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій, що спостерігалися принаймні з січня 2023 року. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 17 березня, який опублікований у Twitter.

Британська розвідка зазначає, що проблеми в російської армії можуть бути пов’язані з тим, що окупанти тимчасово виснажили бойові можливості розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз є проблематичними.

У Лондоні вважають, що москва намагатиметься відновити наступальний потенціал сил після того, як буде поповнено запаси особового складу та боєприпасів. А командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та проведенням надійної оборони всієї лінії.

Нагадаємо, в Американському Інституті вивчення війни заявили, що темпи російського наступу в Україні сповільнилися порівняно з попередніми тижнями. А у сил приватної військової компанії «Вагнер» спостерігається ослаблення атакувальних можливостей.