ГУР визволило з полону в Сирії двох українок та шістьох дітей

Розвідка визволила з полону в Сирії українських жінок та дітей. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n181023-gur-vyzvolylo-z-polonu-v-syriyi-dvoh-ukrayinok-ta-shistoh-ditey.html

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Громадян України визволили із сирійського полону українські розвідники.

Співробітники Головного управління розвідки провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. Про це 17 березня ГУР Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шістьох дітей. У п’яницю вночі, 17 березня, всі вони перетнули державний кордон.

В управлінні наголосили, що навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі.

Продовжуємо боротися за кожного полоненого. Слава Україні! — резюмували у відомстві.

Нагадаємо, 7 березня та Україна країна-агресор російська федерація провели черговий обмін полоненими. За заявами сторін, москва віддала 130 осіб, а Україна — 90. Російське опозиційне видання «Верстка» підрахувало, що з початку повномасштабної війни сторони провели 38 обмінів, про які було публічно оголошено.