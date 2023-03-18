Наслідки удару по житловому комплексу в Запоріжжі. Фото: Анатолій Куртєв

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Ракетний удар по Запоріжжю вночі 18 березня був спрямований по одному з найкращих та найзатишніших житлових комплексів міста, в якому мирно спали сім’ї з дітьми.

Російський ворог майже повністю зруйнував розташований біля комплексу ресторан, а від вибухової хвилі у дев’яти будинках вибито 240 вікон та сім дверей. Приблизна площа пошкодженого скління становить 650 кв. м. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлі. Про це секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.

За його інформацією, на місці прильоту працюють всі відповідні служби. Частину розбитих вікон заклеїли плитами OSB, вивозять будівельне сміття. На місці події розгорнули намет, де людям надають всю необхідну інформацію, також будуть працювати психологи.

Нагадаємо, вночі 18 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зенітні ракети С-300 ворог спрямував на територію одного з житлових комплексів. Вибухова хвиля та уламки пошкодили фасади, дахи та вікна житлових багатоквартирних будинків, які розташовані поруч.