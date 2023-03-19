ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс “Тор”

https://racurs.ua/ua/n181102-zsu-znyschyly-rosiyskyy-zenitnyy-raketnyy-kompleks-tor.html

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Ворог намагається прорвати нашу оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках. Йдуть бої за місто Бахмут.

Герої ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка, повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 19 березня.

Російські окупанти в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області, активно перевіряють місцеве населення на наявність російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням.

Російські окупанти продовжують чинити мародерство, відбираючи житло у мирних громадян України. В населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області, в сільській раді розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської армії.

Упродовж доби наші військові завдали удару по російському ЗРК, завдали шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів.

Генштаб також повідомив, що уражено ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор» та два райони зосередження окупантів.