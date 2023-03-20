Авдіївка може стати другим Бахмутом, вважає речник ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181127-avdiyivka-moje-staty-drugym-bahmutom-rechnyk-zsu.html

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Найближчим часом Авдіївка може стати другим Бахмутом — війська рф постійно намагаються оточити місто.

Про це 20 березня повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

Керівник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку повідомив також, що росіяни зазнають значних втрат, а штурми Авдіївки однотипні та передбачувані.

Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом — це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд в російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку, — зазначив Дмитрашківський, коментуючи інформацію британської розвідки про бої за місто.

Він додав, що за минулу добу на авдіївському напрямку росіяни втратили близько трьох рот особового складу.

Ситуація навколо Авдіївки подібна до подій у Бахмуті, заявила 20 березня британська розвідка.

Повідомляється, що протягом останніх трьох тижнів російським військам вдалося досягти «повзучих успіхів» навколо Авдіївки.