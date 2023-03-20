У США побоюються масових заворушень у зв'язку з можливим арештом Трампа

https://racurs.ua/ua/n181138-u-ssha-pobouutsya-masovyh-zavorushen-u-zv-yazku-z-mojlyvym-areshtom-trampa.html

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У США побоюються масових заворушень у зв’язку з можливим арештом Дональда Трампа.

Прихильники екс-президента США, якого можуть заарештувати у справі про виплати за мовчання колишній порноакторці Стормі Деніелс, виходять на мітинги на його підтримку.

Такі акції вже пройшли перед хмарочосом Trump Tower у Нью-Йорку, протести можливі біля будівлі суду. У зв’язку з цим уряд штату планує розгорнути підрозділи елітної «Групи стратегічного реагування» у складі 700 осіб, які спеціально підготовлені до боротьби зі стихійними лихами.

Як пише The Daily Beast, демонстрації очікуються і біля резиденції Трампа у Флориді, звідки від його прихильників уже лунали заклики оточити віллу живою стіною патріотів, щоб захистити екс-президента від арешту.

Влада США побоюється, що ці акції можуть вилитися у безлади, як це було 6 січня 2021 року під час штурму Капітолію. Тому вона закликають Трампа стримати запал, закликаючи прихильників до протестів, а демонстрантів — дотримуватися правил зборів.