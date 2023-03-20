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У США побоюються масових заворушень у зв'язку з можливим арештом Трампа
У США побоюються масових заворушень у зв’язку з можливим арештом Трампаhttps://racurs.ua/ua/n181138-u-ssha-pobouutsya-masovyh-zavorushen-u-zv-yazku-z-mojlyvym-areshtom-trampa.htmlРакурс
У США побоюються масових заворушень у зв’язку з можливим арештом Дональда Трампа.
Прихильники екс-президента США, якого можуть заарештувати у справі про виплати за мовчання колишній порноакторці Стормі Деніелс, виходять на мітинги на його підтримку.
Такі акції вже пройшли перед хмарочосом Trump Tower у Нью-Йорку, протести можливі біля будівлі суду. У зв’язку з цим уряд штату планує розгорнути підрозділи елітної «Групи стратегічного реагування» у складі 700 осіб, які спеціально підготовлені до боротьби зі стихійними лихами.
Як пише The Daily Beast, демонстрації очікуються і біля резиденції Трампа у Флориді, звідки від його прихильників уже лунали заклики оточити віллу живою стіною патріотів, щоб захистити екс-президента від арешту.
Влада США побоюється, що ці акції можуть вилитися у безлади, як це було 6 січня 2021 року під час штурму Капітолію. Тому вона закликають Трампа стримати запал, закликаючи прихильників до протестів, а демонстрантів — дотримуватися правил зборів.
Нагадаємо, на вівторок, 21 березня, екс-президент США Дональд Трамп анонсував власний арешт — у рамках розслідування справи про фінансові махінації.
За його словами, інформацію про арешт він отримав завдяки «нелегальним витокам» з офісу окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга та закликав своїх прихильників до протестів.
Історія питання
Справа стосується порушення правил фінансування передвиборчої кампанії. За версією слідства, колишній адвокат Трампа Майкл Коен заплатив 130 тис. дол. порнозірці Стормі Деніелс, яка збиралася публічно розповісти про її інтрижку з політиком. Ці витрати потім були компенсовані із передвиборного фонду Трампа, у чому прокуратура бачить склад злочину.
За словами Деніелс, ще у 2006 році у неї був сексуальний контакт із Трампом.
Трамп та його прихильники звинувачують в організації кримінального переслідування нинішню адміністрацію Байдена, а також близького до демократів мільярдера Джорджа Сороса (він, за твердженням трампістів, свого часу виділяв гроші прокурору Бреггу).
Екс-президент США та його адвокати визнають факт виплати, але заперечують, що Трамп мав якесь відношення до актриси.
Цього тижня Деніелс дала свідчення проти Трампа. Колегія присяжних вирішує, чи висувати звинувачувати у справі. Американські ЗМІ очікують, що це станеться найближчими днями. У такому разі Трамп стане першим колишнім президентом США, якому буде висунуто звинувачення у передбачуваному злочині.
Трамп натомість закликав своїх прихильників до протестів.
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