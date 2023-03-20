Мирні тези Китаю - тактика "гальмування росії в Україні", вважає Держдепартамент США

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росія хоче заморозити війну на власних умовах, жоден тактичний крок росії не повинен вводити світ в оману.

США скептично ставляться до «мирних» пропозицій Китаю щодо припинення війни в Україні, оскільки вони можуть бути «тактикою гальмування», щоб допомогти російським військам на території України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що офіційний візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про те, що Китай готує «дипломатичне прикриття» передбачуваним російським злочинам в Україні. Слова глави Держдепу наводить CNN.

Поїздка голови Сі до росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента путіна, говорить про те, що Китай не відчуває жодної відповідальності за те, щоб притягти Кремль за злочини, скоєні в Україні, і замість того, щоб засудити їх, він швидше забезпечить дипломатичне прикриття росії, щоб вона продовжувала вчиняти злочини", — сказав Блінкен, виступаючи у Держдепартаменті.

Блінкен також прокоментував ініціативу Китаю «з політичного вирішення української кризи». Він зазначив, що пропозиції Пекіна включають елементи, які підтримують США, але будь-які заклики припинити вогонь без виведення російських військ з України «означатиме підтримку ратифікації російського завоювання».

Припинення вогню зараз без довгострокового рішення дозволить президенту путіну відпочити та переоснастити свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для росії час. Світ не повинен бути обдурений тактичним ходом рф, який підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на своїх умовах, — додав Блінкен.

Нагадаємо, 20 березня розпочався державний візит Сі Цзіньпіна до РФ, він триватиме до 22 березня.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт кремлівського диктатора путіна, оскільки він несе відповідальність за те, що дітей примусово депортували з окупованих територій України до росії.