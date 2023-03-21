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Ракурс
путін готує амністію для бойовиків "Вагнера" - розвідка Британії

путін готує амністію для бойовиків «Вагнера» — розвідка Британії

21 бер 2023, 09:14
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Найближчими тижнями тисячі російських ув’язнених, які воювали у складі ПВК «Вагнера», швидше за все, будуть помилувані та звільнені.





Міноборони Британії зазначає, що пік вербування ув’язнених у ПВК «Вагнера» припав на осінь 2022 року, коли ув’язненим пропонувалося пом’якшення вироку після шести місяців служби.

Хоча приблизно половина завербованих ув’язнених, ймовірно, було вбито або поранено, дані з росії свідчать про те, що угруповання виконує свою обіцянку звільнити тих, хто вижив. Посвідчення, видані звільненим ветеранам «Вагнера», вказують, що вони були затверджені указом президента путіна", — повідомляє британська розвідка.

Тепер, коли ПВК «Вагнера», ймовірно, заборонили вербувати нових в’язнів, це посилить кадрові проблеми у росіян, прогнозує розвідка.

Також у Лондоні вважають, що раптовий приплив правопорушників, які вчинили найчастіше насильницькі злочини, з нещодавнім і часто бойовим досвідом, що часто травмує, ймовірно, стане серйозною проблемою для російського суспільства воєнного часу.

Джерело: Ракурс


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