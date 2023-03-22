Радянський лідер Микита Хрущов виступає в ООН, 12 жовтня 1960 року

https://racurs.ua/ua/n181191-rosiya-vykorystovuie-radbez-oon-yak-maydanchyk-dlya-demonstraciyi-syly.html

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Президент і диктатор росії володимир путін, схоже, створює умови для використання Ради Безпеки ООН як майданчик для демонстрації сили напередодні вступу рф на посаду голови РБ ООН у квітні.

Про це у новому звіті 22 березня пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив у вівторок, що Москва планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН на початку квітня для обговорення «реальної ситуації з українськими дітьми, вивезеними до росії».

За його словами, рф планувала провести засідання до видачі Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт путіна та уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Заява Небензі, а також шалена реакція на звинувачення МКС з боку російських офіційних осіб звучать у той момент, коли призначені Кремлем чиновники окупаційних адміністрацій продовжують сприяти депортації українських дітей до росії.

путін також зробив низку коментарів, проголосивши прихильність росії до Статуту ООН під час своєї прес-конференції з головою КНР Сі Цзіньпіном напередодні.

Коментарі Небензі та путіна свідчать про те, що росія продовжує використовувати своє становище у Раді Безпеки як базу для проектування сили, пишуть експерти.