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У коментарі нічного обстрілу України Зеленський натякнув на переговори путіна та Сі
У коментарі нічного обстрілу України Зеленський натякнув на переговори путіна та Сіhttps://racurs.ua/ua/n181193-u-komentari-nichnogo-obstrilu-ukrayiny-zelenskyy-natyaknuv-na-peregovory-putina-ta-si.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, прокоментував нічні атаки росіян дронами і закликав країни-партнери до єдності у протидії агресору.
На думку глави держави, нова атака дронів на Україну свідчить, що росія не прагне миру, а глобальний тиск на агресора слід посилити, щоби повернути глобальну стабільність.
Президент Зеленський у Twitter написав:
Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово «мир» у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари.
Нагадаємо, що у Москві три дні тривав візит глави КНР Сі Цзіньпіна. За підсумками візиту путіна та Сі домовилися, зокрема, про таке:
- рф позитивно оцінює позицію Китаю щодо України, а Китай позитивно оцінює готовність рф до запуску переговорів;
- рф і Китай вважають, що для вирішення української кризи треба запобігати блоковому протистоянню та розпалюванню конфлікту;
- рф і Китай закликають уникати деградації кризи в Україні та її переходу «у неконтрольовану фазу».
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