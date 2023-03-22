У коментарі нічного обстрілу України Зеленський натякнув на переговори путіна та Сі

https://racurs.ua/ua/n181193-u-komentari-nichnogo-obstrilu-ukrayiny-zelenskyy-natyaknuv-na-peregovory-putina-ta-si.html

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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував нічні атаки росіян дронами і закликав країни-партнери до єдності у протидії агресору.

На думку глави держави, нова атака дронів на Україну свідчить, що росія не прагне миру, а глобальний тиск на агресора слід посилити, щоби повернути глобальну стабільність.

Президент Зеленський у Twitter написав:

Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово «мир» у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари.

Нагадаємо, що у Москві три дні тривав візит глави КНР Сі Цзіньпіна. За підсумками візиту путіна та Сі домовилися, зокрема, про таке: