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Ракурс
У коментарі нічного обстрілу України Зеленський натякнув на переговори путіна та Сі

У коментарі нічного обстрілу України Зеленський натякнув на переговори путіна та Сі

22 бер 2023, 10:28
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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував нічні атаки росіян дронами і закликав країни-партнери до єдності у протидії агресору.





На думку глави держави, нова атака дронів на Україну свідчить, що росія не прагне миру, а глобальний тиск на агресора слід посилити, щоби повернути глобальну стабільність.

Президент Зеленський у Twitter написав:

Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово «мир» у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари.

Нагадаємо, що у Москві три дні тривав візит глави КНР Сі Цзіньпіна. За підсумками візиту путіна та Сі домовилися, зокрема, про таке:

  • рф позитивно оцінює позицію Китаю щодо України, а Китай позитивно оцінює готовність рф до запуску переговорів;
  • рф і Китай вважають, що для вирішення української кризи треба запобігати блоковому протистоянню та розпалюванню конфлікту;
  • рф і Китай закликають уникати деградації кризи в Україні та її переходу «у неконтрольовану фазу».

Джерело: Ракурс


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