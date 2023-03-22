Відстеження Telegram-каналами руху російських ракет і дронів — злочин проти України, вважає речник Повітряних сил

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Відстеження Telegram-каналами руху російських ракет і дронів — злочин проти України.

Про це 22 березня заявив в ефірі «Єдиних новин» речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Повідомляти про рух ракет та БПЛА у реальному часі не можна, бо ці дані росія враховує при плануванні наступних атак, а проти Telegram-каналів, які розкривають рух ракет та БПЛА, будуть вжиті заходи.

Ви бачите яка кількість Telegram-каналів на сьогодні створена. Хто їх контролює - це надзвичайно важливе питання. Воно зрештою станом на зараз потребує особливого контролю… Найближчим часом будуть прийняті серйозні рішення, можливо, будуть відкриті навіть кримінальні справи, тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА чи ракет, — повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Як відзначив Ігнат, також неясно звідки деякі з Telegram-каналів отримують скріншоти з систем віраж-планшетів, на зображеннях яких вказується час й місце перебування БПЛА, або ж його зникнення:

Там деталізована інформація, вони говорять час та місце де БпЛА зник з радіолокаційних радарів. Кращого для ворога не придумаєш.

Він попередив адміністраторів зазначених каналів, що це «злочин проти України, інформування ворога про маршрут руху ракет». За його словами, таким чином росіяни дізнаються про слабкі місця української ППО.