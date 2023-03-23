Конкуренти Трампа на майбутніх виборах змінюють свої погляди в бік України

https://racurs.ua/ua/n181229-gubernator-florydy-perevzuvsya-desantis-nazvav-putina-voiennym-zlochyncem.html

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Конкуренти Трампа на майбутніх виборах змінюють свої погляди в бік України.

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який раніше заявляв, що підтримка України «не в інтересах США», а російсько-українську війну називав «територіальною суперечкою», змінив свої погляди.

Тепер він говорить, що Україна має 100% право на всі свої території, а путін є воєнним злочинцем та має нести відповідальність за війну.

Республіканець Рон Десантіс планує балотуватись на пост президента США. Його називають найбільш реальним конкурентом нинішнього фаворита партії Дональда Трампа.

Ймовірний конкурент Трампа пояснив свої суперечливі заяви про доцільність допомоги Україні. Десантіс визнав, що в інтерв’ю Fox News, коли сказав, що підтримка України «не у життєво важливих інтересах США» і назвав війну «територіальною суперечкою», використав недоречне формулювання і зовсім не мав на увазі, що росія «може захоплювати Україну» чи погрожувати НАТО.

Безперечно, Україна має право на цю територію. Якби можна було одним махом щось змінити, я б 100% повернув ці території Україні, — сказав він.

Він також чітко висловив позицію щодо президента рф:

Думаю, він воєнний злочинець. І я справді вважаю, що його треба притягнути до відповідальності.

У Республіканській партії США триває дискусія щодо того, яку позицію з приводу допомоги Україні може мати їхній кандидат у президенти. Після заяв основних потенційних кандидатів від республіканців — Дональда Трампа і губернатора Флориди Рона ДеСантіса, які виступають за зменшення допомоги Україні, з’явилися протилежні заяви.

Більшість республіканців у Сенаті відкрито проголосили бажання мати прапороносця Республіканської партії з іншим підходом, пише видання Politico.

Наступні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року.

За поточними даними соціологів, наразі чинний президент, демократ Джо Байден перемагає і Дональда Трампа (президент 2017−2021 рр.), і губернатора Флориди Рона ДеСантіса — але з перевагою, відповідно, лише в 1,2% та 0,6%.

Ще одна ймовірна висуванка демократів, нинішня віцепрезидентка Камала Гарріс програє Трампу з відставанням у 4,3%.

Щоб визначити кандидата в президенти, Республіканська партія має провести внутрішні вибори — праймеріз.