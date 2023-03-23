Зрадник передавав «вагнерівцям» розвіддані про систему відеоспостереження Житомира

https://racurs.ua/ua/n181231-zradnyk-peredavav-vagnerivcyam-rozviddani-pro-systemu-videosposterejennya-jytomyra.html

Ракурс

У Житомирі СБУ затримала чоловіка, який передавав розвіддані вагнерівцям.

Він колишній військовий, заступник командира військової частини. Завербований групою «Вагнера» був ще у липні минулого року.

Для окупантів він збирав інформацію про переміщення ЗСУ, персональні дані військових ЗСУ та командного складу на Житомирщині, фіксував системи відеоспостереження.

Контррозвідка Служби безпеки затримала зрадника, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку.

Екс-військовий здавав дані про українські сили через заборонену соцмережу «Вконтакте», якою активно користувався.

За вказівкою агресора він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, а також «цікавився» персональними даними командного складу українських військ в регіоні.

Крім цього, він фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, які знаходяться поблизу будівель органів державної влади та правоохоронних органів.

Відповідна інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на території Житомира.

Отримані відомості зрадник передавав «вагнерівцям» через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді фотографій карт з відмітками.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російського агента і затримали його напередодні спроби втечі за кордон.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, мобільний телефон та карти регіону, які він використовував у підривній діяльності.

На підставі зібраного масиву доказів слідчі СБУ повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).