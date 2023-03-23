Путінський посіпака євген пригожин після невдач його ПВК «Вагнера» в Україні нібито збирається знову зосередитись на Африці.

Про передислокацію «музик» пише Bloomberg із посиланням на ознайомлених з ситуацією співрозмовників.

Як зазначається, зараз ознак перекидання найманців нема. Утім джерела видання заявляють, що цьому буде приділятися увага в майбутньому.

пригожин фактично готується згорнути діяльність цього воєнізованого угруповання в Україні та «знов зосередити свою увагу на Африці».

Російські силовики та політичний істеблішмент розглядають пригожина як загрозу режиму володимира путіна, що зростає, пояснює агентство, і починають ставити йому палиці в колеса.

Після того як Кремль заборонив вербувати на війну ув’язнених у місцях позбавлення волі (що, втім, завжди було незаконно), а самих найманців «позбавив боєприпасів» (мова про так званий «снарядний голод», через який пригожин пішов на відкритий конфлікт з (міноборони), воювати в Україні підрозділам ПВК «Вагнера» (її Bloomberg прямим текстом називає особистою армією бізнесмена) стало значно складніше, пише видання.