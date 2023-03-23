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пригожин забере своїх головорізів з України в Африку - Bloomberg
пригожин забере своїх головорізів з України в Африку — Bloomberghttps://racurs.ua/ua/n181242-prygojyn-zabere-svoyih-golovoriziv-z-ukrayiny-v-afryku-bloomberg.htmlРакурс
Путінський посіпака євген пригожин після невдач його ПВК «Вагнера» в Україні нібито збирається знову зосередитись на Африці.
Про передислокацію «музик» пише Bloomberg із посиланням на ознайомлених з ситуацією співрозмовників.
Як зазначається, зараз ознак перекидання найманців нема. Утім джерела видання заявляють, що цьому буде приділятися увага в майбутньому.
пригожин фактично готується згорнути діяльність цього воєнізованого угруповання в Україні та «знов зосередити свою увагу на Африці».
Російські силовики та політичний істеблішмент розглядають пригожина як загрозу режиму володимира путіна, що зростає, пояснює агентство, і починають ставити йому палиці в колеса.
Після того як Кремль заборонив вербувати на війну ув’язнених у місцях позбавлення волі (що, втім, завжди було незаконно), а самих найманців «позбавив боєприпасів» (мова про так званий «снарядний голод», через який пригожин пішов на відкритий конфлікт з (міноборони), воювати в Україні підрозділам ПВК «Вагнера» (її Bloomberg прямим текстом називає особистою армією бізнесмена) стало значно складніше, пише видання.
Війська Вагнера досі не змогли взяти свою головну мету — українське місто Бахмут — попри місяці спроб і приголомшливі втрати, — нагадує Bloomberg. — За словами [наших співрозмовників], тепер Пригожин планує знову зосередити увагу на Африці".
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