Представництво Міжнародного кримінального суду відкриють в Україні

https://racurs.ua/ua/n181249-predstavnyctvo-mijnarodnogo-kryminalnogo-sudu-vidkryut-v-ukrayini.html

Ракурс

В Україні з’явиться представництво Міжнародного кримінального суду — 23 березня у Гаазі генеральний прокурор Андрій Костін підписав відповідну угоду із секретарем МКС Пітером Льюїсом.

Це лише початок, але вагомий початок. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів рф проти України. Ми не зупинимося, допоки всі винні не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом рф, — наголосив Костін.

Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду раніше видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової, яка відповідає за викрадення українських дітей та вивезення їх з України.

У коментарі агентству Reuters генпрокурор Костін вказав, що путіна та його поплічників варто судити у Гаазі заочно. На думку Костіна, це забезпечить невідворотність покарання за воєнні злочини, навіть якщо путіна не зможуть заарештувати і доправити до Міжнародного кримінального суду.

Я вважаю, що судочинство може бути заочним, тому що важливо досягти справедливості за міжнародні злочини, навіть якщо винуватців немає на лаві підсудних, — наголосив генпрокурор.

Згідно з правилами МКС, обвинувачений підозрюваний має бути присутнім під час судового розгляду.

Заарештувати путіна за ордером суду можуть 123 країни-учасниці Римського статуту та країни, які візьмуть на себе відповідні зобов’язання.